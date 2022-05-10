Кулеба і Блінкен зустрілися в США

09:16 06 серпня Київ, Україна

У Вашингтоні відбулася зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена, сторони обговорили майбутній візит президента Володимира Зеленського в США.



За словами Кулеби, Україна хоче, щоб візит президента Володимира Зеленського в США 30 серпня був продуктивним і приніс результати, які виведуть відносини України та США на наступний рівень.

"США діяли рішуче, коли Росія вдалася до ескалації уздовж нашого кордону і на окупованих територіях України всього кілька місяців тому. І з того часу у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, як сказав Ентоні, щоб підготувати візит мого президента у Вашингтон. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - сказав Кулеба перед переговорами з Блінкеном.

Він додав, що це в інтересах не тільки США і України, але також в інтересах всього регіону, який він представляє, де повинна розвиватися демократія, досягатися процвітання і гарантуватися безпека.



У свою чергу Ентоні Блінкен зазначив, що радий вітати в Держдепі міністра Кулебу і українську делегацію.

"Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту. У нас багато роботи, яка зараз триває", - вказав він.

Блінкен запевнив, що США абсолютно віддані незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.