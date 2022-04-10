Кулеба: де присутня Росія - там до остаточного врегулювання конфлікту ще далеко

"Що стосується Нагірного Карабаху - то, м'яко кажучи, ситуація неоднозначна з точки зору нарощування політичного впливу Росії в регіоні, але з точки зору наших відносин з Азербайджаном я думаю, що Азербайджан зробив той крок, який спирається на міжнародне право. Але наш досвід підтверджує, що там, де Росія - до остаточного врегулювання цього конфлікту може бути ще далеко і я думаю, що будуть повороти і маневри в цій історії", - зазначив Кулеба.