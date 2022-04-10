Кулеба: де присутня Росія - там до остаточного врегулювання конфлікту ще далеко
13:47 13 листопада Київ, Україна
Дмитро Кулеба солідарний з Володимиром Зеленським щодо підтримки Азербайджану
і впевненості в тому, що це мирне врегулювання карабаського конфлікту спирається на міжнародне право. Однак, Кулеба впевнений, що РФ зробить в цій історії несподівані маневри.
"Що стосується Нагірного Карабаху - то, м'яко кажучи, ситуація неоднозначна з точки зору нарощування політичного впливу Росії в регіоні, але з точки зору наших відносин з Азербайджаном я думаю, що Азербайджан зробив той крок, який спирається на міжнародне право. Але наш досвід підтверджує, що там, де Росія - до остаточного врегулювання цього конфлікту може бути ще далеко і я думаю, що будуть повороти і маневри в цій історії", - зазначив Кулеба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі