Кубраков направив подання про звільнення з посади голови Мінінфраструктури

18:45 30 листопада Київ, Україна

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков направив Верховній Раді подання про звільнення з посади.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
"У Верховну Раду України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав він на своєму Telegram-каналі.
За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, Олександр Кубраков має отримати посаду віцепрем'єра з питань інфраструктури та регіонального розвитку.
"У нас цього тижня з'явиться ще один віцепрем'єр, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток. Відповідно, об'єднає Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку", - пояснив Железняк на своєму Telegram-каналі.