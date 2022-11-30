Кубраков направив подання про звільнення з посади голови Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков направив Верховній Раді подання про звільнення з посади.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, Олександр Кубраков має отримати посаду віцепрем'єра з питань інфраструктури та регіонального розвитку.
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