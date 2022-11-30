Кубраков направив подання про звільнення з посади голови Мінінфраструктури

18:45 30 листопада Київ, Україна





Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков направив Верховній Раді подання про звільнення з посади.Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, Олександр Кубраков має отримати посаду віцепрем'єра з питань інфраструктури та регіонального розвитку.