Хто займе крісло мера Харкова після Кернеса

Сумна новина про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса потрясла не тільки його місто. Це був шок для всіх українців. Але шок проходить і перед народом постає питання: що далі? Всі спантеличені питанням про те, хто ж займе місце керівника найбільшого міста України.
Експерти впевнені, що за це крісло неминуче почнеться велика бійка.
Пост виконувача обов'язків міського голови зайняв соратник Кернеса Ігор Терехов. Але наскільки довго він зможе протриматися в ньому?
За законом
Після смерті Геннадія Кернеса, якого заново обрали мером Харкова, поки він був у реанімації, управляти Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.
Далі Верховна Рада повинна призначити позачергові вибори мера не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень Кернеса. Але, як показує практика, Рада може безкарно не призначати нові вибори і набагато довше.
Хто такий Терехов
І такий консенсус місцевих еліт цілком може сформуватися навколо Ігоря Терехова.
Терехов - колишній інженер і футбольний суддя. Як лайнсмен Терехов навіть обслужив 22 гри Вищої ліги в 1992-1995 роках.
З 1999 року Ігор Терехов став чиновником. Перша посада - начальник відділу споживчого ринку управління економіки та комунального майна Харківської міськради.
Після приходу в мерію тандему Михайло Добкін - Геннадій Кернес, Терехов перевівся в облдержадміністрацію. Рік працював в апараті ОДА, балотувався (невдало) до Верховної Ради від блоку Наша Україна. Потім губернатор Арсен Аваков зробив його своїм заступником.
Але після того, як Аваков втратив владу і покинув країну в 2010 році, Терехов став вже заступником Кернеса, який саме виграв вибори міського голови.
У ролі заступника мера Терехов працював аж до 9 грудня 2020 року. Саме він після поранення Кернеса все частіше заміщав мера на засіданнях виконкому та публічних заходах.
Політичні вивіски Терехов міняв синхронно з босом: Відродження, Довіряй справам, нарешті - Блок Кернеса. У 2020 році Терехов став другим номером у списку блоку, який отримав 34 з 84 місць у міськраді нового скликання.
Найближча можлива дата виборів в Харкові - 28 березня. Якщо процедуру дотримати не встигнуть, Терехов залишиться в.о. мера як мінімум до кінця жовтня 2021 року.
Буде боротьба
На думку політолога Володимира Фесенка, вибори мера Харкова відбудуться в наступному році і главу міста доведеться вибирати в другому турі, оскільки у команди Кернеса чітко визначеного спадкоємця немає. Так, пояснює політолог, на виборах міського голови Харкова, 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг в першому турі, отримавши 60,34% голосів. На другому місці був Олександр Фельдман з 14,32%. Але, на думку експерта, це не означає, що на позачергових виборах Фельдман здобуде перемогу. За словами Фесенка, чітко визначеного спадкоємця немає. Так, є адміністративний спадкоємець, Терехов, але це скоріше фігура місцеблюстителя. А ось електорального спадкоємця немає.
Але, за словами політолога, точно можна сказати, що епоха монопольного впливу Кернеса на політичну ситуацію та систему влади в Харкові завершилася.
Є в Харкові і інші великі гравці. Політолог Віктор Таран не сумнівається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, бізнес якого був сформований на Харківщині ще до того, як він став там головою ОДА, має певні інтереси в даному регіоні.
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