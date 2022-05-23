Хто займе крісло мера Харкова після Кернеса

13:45 20 грудня Киев, Украина

Сумна новина про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса потрясла не тільки його місто. Це був шок для всіх українців. Але шок проходить і перед народом постає питання: що далі? Всі спантеличені питанням про те, хто ж займе місце керівника найбільшого міста України.

Експерти впевнені, що за це крісло неминуче почнеться велика бійка.

Пост виконувача обов'язків міського голови зайняв соратник Кернеса Ігор Терехов. Але наскільки довго він зможе протриматися в ньому?

За законом

Після смерті Геннадія Кернеса, якого заново обрали мером Харкова, поки він був у реанімації, управляти Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

Далі Верховна Рада повинна призначити позачергові вибори мера не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень Кернеса. Але, як показує практика, Рада може безкарно не призначати нові вибори і набагато довше.

«Поки функції мера є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт в цьому, не факт, що вибори глави Харкова відбудуться найближчим часом», - вважає голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Хто такий Терехов

І такий консенсус місцевих еліт цілком може сформуватися навколо Ігоря Терехова.

Терехов - колишній інженер і футбольний суддя. Як лайнсмен Терехов навіть обслужив 22 гри Вищої ліги в 1992-1995 роках.

З 1999 року Ігор Терехов став чиновником. Перша посада - начальник відділу споживчого ринку управління економіки та комунального майна Харківської міськради.

Після приходу в мерію тандему Михайло Добкін - Геннадій Кернес, Терехов перевівся в облдержадміністрацію. Рік працював в апараті ОДА, балотувався (невдало) до Верховної Ради від блоку Наша Україна. Потім губернатор Арсен Аваков зробив його своїм заступником.

Але після того, як Аваков втратив владу і покинув країну в 2010 році, Терехов став вже заступником Кернеса, який саме виграв вибори міського голови.

«Давайте ми чітко розставимо всі акценти. Ми говоримо і говорили про те, що муніципалітет - це не арена якихось політичних висловлювань та політичних проєктів. Ми всі тут працюємо і завжди працювали на благо міста Харкова та на благо харків'ян, тому ми сьогодні не будемо говорити ні про які команди - ексгубернатора і так далі», - пояснював Терехов перехід на роботу до Кернеса в квітні 2010 року.

У ролі заступника мера Терехов працював аж до 9 грудня 2020 року. Саме він після поранення Кернеса все частіше заміщав мера на засіданнях виконкому та публічних заходах.

Політичні вивіски Терехов міняв синхронно з босом: Відродження, Довіряй справам, нарешті - Блок Кернеса. У 2020 році Терехов став другим номером у списку блоку, який отримав 34 з 84 місць у міськраді нового скликання.

На питання, чи відбудеться звернення до парламенту про призначення нових виборів на п'ятнадцятий день після смерті мера, як того вимагає закон, Терехов відповів: «Якби це було самим злободенним питанням для міста Харків і харків'ян... Сьогодні є зовсім інші питання, якими ми повинні займатися».

Найближча можлива дата виборів в Харкові - 28 березня. Якщо процедуру дотримати не встигнуть, Терехов залишиться в.о. мера як мінімум до кінця жовтня 2021 року.

Буде боротьба

На думку політолога Володимира Фесенка, вибори мера Харкова відбудуться в наступному році і главу міста доведеться вибирати в другому турі, оскільки у команди Кернеса чітко визначеного спадкоємця немає. Так, пояснює політолог, на виборах міського голови Харкова, 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг в першому турі, отримавши 60,34% голосів. На другому місці був Олександр Фельдман з 14,32%. Але, на думку експерта, це не означає, що на позачергових виборах Фельдман здобуде перемогу. За словами Фесенка, чітко визначеного спадкоємця немає. Так, є адміністративний спадкоємець, Терехов, але це скоріше фігура місцеблюстителя. А ось електорального спадкоємця немає.

"Якщо команда Кернеса визначиться, що від них йде конкретна фігура, ну, наприклад, припустимо, той же Терехов. Але автоматично рейтинг Кернеса до нього не перейде. Звичайно, будуть і інші фаворити. Це і Фельдман, і Добкін, який, судячи з усього, буде брати участь у виборах. Він і хотів, але його переконали не робити цього. Одна з найбільших інтриг буде пов'язана з тим, чи братиме участь у виборах Світлична? В принципі, у неї є шанс поборотися за перемогу і бути компромісною фігурою. Але чи захоче вона цього? Але Світлична теж своя. В цілому ж, явного фаворита не буде, переможець визначиться у другому турі. Тому дуже важливо, хто вийде в другий тур? Фельдман був в конфліктному таборі. Тому команда Кернеса навряд чи його буде підтримувати. Що стосується Добкіна, якщо він знайде компроміс з командою Кернеса, тоді можлива якась підтримка. Але Добкін грає в опозиційному таборі, а команда Кернеса, включаючи самого Геннадія Адольфовича, давно вибрала конструктивну модель взаємодії з центральною владою", - зазначає Фесенко.

Але, за словами політолога, точно можна сказати, що епоха монопольного впливу Кернеса на політичну ситуацію та систему влади в Харкові завершилася.

"З високою ймовірністю вже з сьогоднішнього дня почнеться боротьба за політичний і діловий спадок Кернеса. Причому саме діловий може стати головним ризиком для команди Кернеса. Тому що впливати, принаймні до нових виборів, буде сама команда Кернеса. Вона все-таки має ключові важелі впливу в міській раді, і, думаю, в обласній раді. Хоча і там, і там союз зі "слугами", і це в принципі такий компромісний варіант взаємодії з президентською командою. Однак команда все ж неоднорідна, і як це часто буває, коли йде лідер, тим більше такий лідер, авторитарний, який все контролював сам, то неминуча боротьба за спадок", - підсумував Фесенко.

Є в Харкові і інші великі гравці. Політолог Віктор Таран не сумнівається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, бізнес якого був сформований на Харківщині ще до того, як він став там головою ОДА, має певні інтереси в даному регіоні.