Хто обирає шлях зла - руйнує сам себе, - Зеленський про події в Росії

14:43 24 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський не міг не відреагувати на події, що бурхливо розвиваються в Росії. Аналізуючи заколот найманців Пригожина проти російської влади, глава держави заявив у Telegram, що нині слабкість Росії очевидна.

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - і не може утримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей і кидає на війну сотні тисяч – щоб нарешті забарикадуватися у Московській області від тих, кого сам озброїв”, – зазначив він.

За словами Зеленського, "росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховуєш".. І все це – одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна”.

"Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю та проблем для себе потім отримає. Це також очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла та хаосу", – заявив президент.

Президент закликав українців зберігати фортецю, єдність та силу. За його словами, усі українські командувачі, усі воїни "знають, що робити".

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив про удар Міноборони Росії по таборах ПВК Вагнер. Російське оборонне відомство назвало цю інформацію провокацією. Пригожин повідомив, що разом із бійцями піде "розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". Генпрокуратура Росії оголосила про порушення кримінальної справи стосовно ватажка "вагнерівців".

Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону та Воронежа. Він вимагає зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим, інакше - похід "вагнерівців" на Москву.

Президент Росії Володимир Путін виступив зі спеціальним зверненням, в якому назвав заколот Пригожина "зрадою" і пригрозив покаранням всім учасникам подій. На що "ватажок вагнерівців" відповів, що "не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще когось прийти з повинною".