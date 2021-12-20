Хто замість Омельченка увійде до Київради. Імена кандидатів

Після смерті ексмера Києва Олександра Омельченка, який у Київраді очолював фракцію «Єдність», постало питання, хто очолить фракцію та хто стане новим депутатом Київради. Швидше за все, новим головою фракції може стати Віталій Павлик із оточення екснардепа Олександра Супруненка. Саме Павлик регулярно бере участь у погоджувальних нарадах перед сесіями. Про це пише "Чесно".
У Київраді фракція "Єдність" представлена 14 депутатами. Майже половина фракції пройшла, подолавши виборчу квоту (Вадим Іванченко, Віталій Павлик, Юрій Суліга, Ольга Веремєєнко, Ваган Товмасян та Роман Ярошенко).
З прохідної частини списку «Єдності Омельченка» одразу пішла дев'ятий номер Оксана Поцілуйко (отримала 38 голосів). Депутатом став 13 номер списку Костянтин Бровченко. Йому довірилося близько 1,3 тис. виборців. Відповідно зараз до Київради може зайти 14 номер у єдиному виборчому списку «Єдності» Інна Ярмоленко, яка в територіальному виборчому списку набрала 912 голосів.
Інна Ярмоленко у 2020 році балотувалася разом із сестрою Юлією Ярмоленко, але на відміну від сестри не пройшла.
Про Інну Ярмоленко відомо з її біографії, що вона працювала заступницею комерційного директора мережі «Київхліб». Зауважимо, що гендиректор компанії Ярослав Федоренко – депутат Київради від «Єдності».
Восени 2020 року Інна Ярмоленко так пояснювала свою мотивацію балотуватися до Київради на Троєщині: «Моє знайомство з Києвом 24 роки тому почалося саме з Деснянського району, коли я маленькою приїжджала до своїх родичів у гості. І дуже прикро, що саме цей район не має суттєвих позитивних змін, окрім новобудов за ці роки. Тому я прийняла рішення йти в депутати саме по Троєщині. Я як молода жінка та майбутня мама хочу докласти максимум зусиль щодо роботи з проблемами у соціальній, освітній та культурній сферах. Зробіть максимально комфортною для життя дорослих та дітей Троєщину! Щоб ця частина міста була повноцінною складовою нашої столиці».
Рух «Чесно» направив питання Інні Ярмоленко щодо її намірів щодо депутатства у Київраді, проте поки що вона не відповіла.
У разі, якщо Інна Ярмоленко вирішить відмовитися від депутатського мандата, наступним за списком буде депутат Броварської міської ради від «Рідного дому» Наталія Маслова.
У 2020 році Маслова невдало балотувалася до Київради від «Єдності» (хоча набрала в окрузі 1514 голосів виборців, за єдиним списком не пройшла), але взяла участь у виборах у Броварах з іншою партією «Рідний дім» і стала депутатом міськради Броварів. Це стало можливим завдяки тому, що вибори у Броварах проводилися повторно у січні 2021 року.
Нагадаємо, глава Києва з 1996 року по 2006 рік Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. В останній місяць він перебував на лікуванні у закладі охорони здоров'я.
29 листопада у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, другий поверх) відбудеться прощання з Омельченком. Вшанувати колишнього голову Києва городяни зможуть з 10:00 до 13:00.
Поховають Омельченка на Байковому цвинтарі, відспівають в Успенському соборі в Лаврі.
У Київраді фракція "Єдність" представлена 14 депутатами. Майже половина фракції пройшла, подолавши виборчу квоту (Вадим Іванченко, Віталій Павлик, Юрій Суліга, Ольга Веремєєнко, Ваган Товмасян та Роман Ярошенко).
З прохідної частини списку «Єдності Омельченка» одразу пішла дев'ятий номер Оксана Поцілуйко (отримала 38 голосів). Депутатом став 13 номер списку Костянтин Бровченко. Йому довірилося близько 1,3 тис. виборців. Відповідно зараз до Київради може зайти 14 номер у єдиному виборчому списку «Єдності» Інна Ярмоленко, яка в територіальному виборчому списку набрала 912 голосів.
Інна Ярмоленко у 2020 році балотувалася разом із сестрою Юлією Ярмоленко, але на відміну від сестри не пройшла.
Про Інну Ярмоленко відомо з її біографії, що вона працювала заступницею комерційного директора мережі «Київхліб». Зауважимо, що гендиректор компанії Ярослав Федоренко – депутат Київради від «Єдності».
Восени 2020 року Інна Ярмоленко так пояснювала свою мотивацію балотуватися до Київради на Троєщині: «Моє знайомство з Києвом 24 роки тому почалося саме з Деснянського району, коли я маленькою приїжджала до своїх родичів у гості. І дуже прикро, що саме цей район не має суттєвих позитивних змін, окрім новобудов за ці роки. Тому я прийняла рішення йти в депутати саме по Троєщині. Я як молода жінка та майбутня мама хочу докласти максимум зусиль щодо роботи з проблемами у соціальній, освітній та культурній сферах. Зробіть максимально комфортною для життя дорослих та дітей Троєщину! Щоб ця частина міста була повноцінною складовою нашої столиці».
Рух «Чесно» направив питання Інні Ярмоленко щодо її намірів щодо депутатства у Київраді, проте поки що вона не відповіла.
У разі, якщо Інна Ярмоленко вирішить відмовитися від депутатського мандата, наступним за списком буде депутат Броварської міської ради від «Рідного дому» Наталія Маслова.
У 2020 році Маслова невдало балотувалася до Київради від «Єдності» (хоча набрала в окрузі 1514 голосів виборців, за єдиним списком не пройшла), але взяла участь у виборах у Броварах з іншою партією «Рідний дім» і стала депутатом міськради Броварів. Це стало можливим завдяки тому, що вибори у Броварах проводилися повторно у січні 2021 року.
Нагадаємо, глава Києва з 1996 року по 2006 рік Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. В останній місяць він перебував на лікуванні у закладі охорони здоров'я.
29 листопада у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, другий поверх) відбудеться прощання з Омельченком. Вшанувати колишнього голову Києва городяни зможуть з 10:00 до 13:00.
Поховають Омельченка на Байковому цвинтарі, відспівають в Успенському соборі в Лаврі.
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