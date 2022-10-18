Хто винен у знищенні літака «Мрія» – розслідування СБУ

17:19 18 жовтня Київ, Україна

Літак АН-226 "Мрія" не вберегло керівництво Держпідприємства "Антонов", вважають у Службі безпеки України за наслідками розслідування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели розслідування щодо знищення АН-225 «Мрія».

Слідство встановило, що окремі працівники підприємства довго перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеродрому. Все це призвело до знищення АН-225 та кількох літаків.

Водночас додають у заяві, під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.
 
Колишнього гендиректора ДП викрито в організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

У березні вже під час повномасштабного вторгнення гендиректор відправляв за кордон літаки на технічне обслуговування. І замість фахівців-авіабудівників відправив свого родича.
«За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Продовжуються комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 «Мрія», - йдеться у повідомленні.