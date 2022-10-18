Хто винен у знищенні літака «Мрія» – розслідування СБУ

17:19 18 жовтня Київ, Україна

Літак АН-226 "Мрія" не вберегло керівництво Держпідприємства "Антонов", вважають у Службі безпеки України за наслідками розслідування.





Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели розслідування щодо знищення АН-225 «Мрія».



Слідство встановило, що окремі працівники підприємства довго перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеродрому. Все це призвело до знищення АН-225 та кількох літаків.





Водночас додають у заяві, під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

Колишнього гендиректора ДП викрито в організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.



У березні вже під час повномасштабного вторгнення гендиректор відправляв за кордон літаки на технічне обслуговування. І замість фахівців-авіабудівників відправив свого родича.