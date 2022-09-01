Хто стоїть за вибухами поїздів і машин у росії, - Арестович про зростання опору в рф
07:55 28 серпня Київ, Україна
У росії зростає опір путінському режиму, у країні діють партизани. Про це у суботу, 27 серпня, сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович у бесіді з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.
"У росії щосили діють осередки "Легіонів Свободи росії". Відважні молоді люди валять потяги, рвуть склади біля аеродромів, палять машини, військкомати. У росії взагалі є пристойний опір путінському режиму. Люди б'ються за свободу росії. "Легіон" поширюється та росте. Якщо на початку це все починалося за принципом кілька десятків людей, то зараз це добрий батальйон, я вам скажу", - прокоментував Арестович.
Радник голови ОПУ зазначив, що людям, які вступають до "Легіону" на території України, дають найкращих інструкторів, озброюють за першим класом: "Бо віддають належне бійцям, які ризикнули всім".
Нагадаємо, колишній депутат держдуми росії Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
"Ця акція (вбивство Дугіної), як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території росії за останні місяці, реалізована Національною Республіканською Армією. Ми встановили зв'язок із її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в росії. Бійці НРА уповноважили мене сьогодні зачитати їхній маніфест", - зазначив Пономарьов.
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