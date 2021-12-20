Хто стане главою української делегації в ТКГ

13:59 29 липень Київ, Україна

Зараз місце Леоніда Кучми в ТКГ буде тимчасово займати Олексій Резніков, він же і є одним з претендентів на посаду глави делегації української сторони в ТКГ

Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

"У нас є кілька претендентів. Один з претендентів, ви знаєте, наш віце-прем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще пара кандидатур. У найближчі дні буде офіційна інформація ", - сказав на брифінгу глава держави Володимир Зеленський.

За словами президента, всі розглянуті кандидатури будуть в тій чи іншій мірі брати участь в роботі по досягненню миру на Донбасі чи в ролі радника, або в інших ролях.



Зеленський вказав, що очолювати таку групу - це дуже важка робота, особливо коли засідання йдуть по 10, 12 або 15 годин, і знову подякував Кучмі за його роботу на цій посаді.

"Наші люди, суспільство, більшість депутатів Верховної Ради, які говорять про війну на Донбасі, як нам потрібно діяти в Мінську, навіть не розуміють, що там відбувається", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що з людиною, який очолить українську делегацію в ТКГ, повинна розмовляти Росія, але найголовніше - його повинні поважати в Україні.





