Хто стане главою української делегації в ТКГ

Зараз місце Леоніда Кучми в ТКГ буде тимчасово займати Олексій Резніков, він же і є одним з претендентів на посаду глави делегації української сторони в ТКГ
Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.
За словами президента, всі розглянуті кандидатури будуть в тій чи іншій мірі брати участь в роботі по досягненню миру на Донбасі чи в ролі радника, або в інших ролях.
Зеленський вказав, що очолювати таку групу - це дуже важка робота, особливо коли засідання йдуть по 10, 12 або 15 годин, і знову подякував Кучмі за його роботу на цій посаді.
Зеленський вказав, що очолювати таку групу - це дуже важка робота, особливо коли засідання йдуть по 10, 12 або 15 годин, і знову подякував Кучмі за його роботу на цій посаді.
Президент підкреслив, що з людиною, який очолить українську делегацію в ТКГ, повинна розмовляти Росія, але найголовніше - його повинні поважати в Україні.
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