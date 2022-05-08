Хто причетний до вбивства білоруського активіста Шишова

18:35 04 серпня Київ, Україна

Смерть керівника «Білоруського будинку в Україні» (БДУ) Віталія Шишова, який займався збором інформації про працюючих в Україні КДБшників і допомагав білоруським вигнанцям в Україні, стала резонансною подією не тільки для України, але і для більшості Західних країн.



За заявою активіста БДУ Юрія Шчучка, до вбивства лідера організації Віталія Шишова причетні спецслужби Білорусі.



Експерти відзначають, що Шишов став черговою жертвою диктаторського режиму Лукашенка поряд з Вітольдом Ашурком, Романом Бондаренком та іншими.

Деякі підкреслюють, що не випадково глава БДУ був убитий через повішення, враховуючи, що білоруське державне телебачення щотижня випускає передачі про «зрадників, яких треба вішати».



В Європарламенті звинуватили Лукашенка у вбивстві Шишова. Крім того, представники Євросоюзу, ООН, МЗС Австралії та інші західні країни закликали до ретельного і прозорого розслідування обставин смерті Віталія Шишова.



У той самий час активізувалися і гібридні журналісти в Україні.



Наприклад, нібито професійна журналістка Катерина Сергацкова, яка пише на російський манір «Білорусія», замість «Білорусь», зробила «сенсаційну заяву» буквально відразу після смерті білоруського опозиціонера про публікацію найближчим часом матеріалу з подробицями вбивства, натякаючи про причетність до смерті націоналістичних угруповань.

Знаково, що до цього у Катерини Україна була розсадником ІДІЛ, а тепер - націоналістів і нацистів.



Виходячи з того, що паралельно з цією «сенсацією» російські зливні бачки поширюють інформацію про нібито різке погіршення соціально-політичної обстановки в Україні (вбивства, захоплення будівлі Кабміну і т.д.), мова йде про активну фазу реалізації гібридної операції російських спецслужб по дискредитації України.