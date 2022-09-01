Хто підтримує економіку росії - ЗМІ назвали країну

07:25 13 серпня Київ, Україна

Туреччина, переслідуючи власні інтереси, завадила Заходу повністю ізолювати російську економіку. Про це у п'ятницю, 12 серпня, пише агентство Bloomberg.

За даними видання, у першому півріччі експорт турецьких товарів до росії досяг максимуму за останні вісім років.

"Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає "новою економічною моделлю", - йдеться у матеріалі.

Однак, як вказано, такий стан справ "засмучує" союзників Туреччини по НАТО - США та європейські країни, - оскільки вони "намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій".

Нагадаємо, 5 серпня Ердоган і президент росії володимир путін провели переговори в Сочі, в ході яких сторони домовилися про початок часткової оплати в рублях постачання російського газу до Туреччини.

Незабаром після цього в Євросоюзі заговорили про можливість запровадження санкцій проти Анкари за співпрацю з москвою.