Хто підтримує економіку росії - ЗМІ назвали країну

Туреччина, переслідуючи власні інтереси, завадила Заходу повністю ізолювати російську економіку. Про це у п'ятницю, 12 серпня, пише агентство Bloomberg.
За даними видання, у першому півріччі експорт турецьких товарів до росії досяг максимуму за останні вісім років.
"Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає "новою економічною моделлю", - йдеться у матеріалі.
Однак, як вказано, такий стан справ "засмучує" союзників Туреччини по НАТО - США та європейські країни, - оскільки вони "намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій".
Нагадаємо, 5 серпня Ердоган і президент росії володимир путін провели переговори в Сочі, в ході яких сторони домовилися про початок часткової оплати в рублях постачання російського газу до Туреччини.
Незабаром після цього в Євросоюзі заговорили про можливість запровадження санкцій проти Анкари за співпрацю з москвою.
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