Союзниками рашистів країни, які підтримують окупантів, важко назвати. Це радше мале задоволення для “бункерного”, який вважає себе правим. Серед держав, які підтримали військового злочинця - Еритрея, КНДР, Сирія та Білорусь.. Водночас, Лукашенко досі відмовляється вступати у війну. Башар Асад не відправляє своїх найманців на бік рашистів, як було обіцяно. Кім Чен Ин підтримує на словах. Еритрея, мабуть, отримавши одного разу спонсорство в кілька мільйонів доларів та кілька ящиків автоматів для нескінченних цивільних воїн, одного разу проголосувала проти засудження рашистів на саміті ООН. На цьому її підтримка закінчилася.

Крім неоднозначних союзників у вигляді держав, рашисти і пропагандисти постійно посилаються на західних представників, які нітрохи не кращі за вищезгадані країни. Одним з таких є Дж. Майкл Спрінгман. Пропагандисти називають його "американським дипломатом". Насправді ця людина давно завершила свою кар'єру. Він був начальником американського візового бюро за часів Рейгана та Буша старшого. Славу Спрінгман отримав у той момент, коли видав незаконні візи двом пакистанцям, які, як пізніше з'ясувалося, були відправлені до США за наказом Усами бен Ладена. До речі, велику повагу серед рашистів Спрінгман отримав, коли чотири роки тому розмістив карикатуру, де Україна була зображена у вигляді собачої фекалії.

Іншим "прикладом адекватної західної думки" для пропагандистів виступає Ерік Земмур. Француз, із сім'ї алжирських євреїв біженців, який, не без допомоги Кремля, став одним із головних претендентів на президентське крісло у квітні 2022 року. У минулому журналіст, він відрізняється вкрай ультраправими поглядами і 2020 заявив, що діти біженців з Алжиру - наркомани, насильники і злодії, не гідні приїжджати до Франції, і всі вони повинні негайно бути депортовані. Крім того, у 2013 році він написав хвалебну статтю про “бункерне”, а після початку війни закликав США надати гарантії безпеки для агресора, а також звинуватив Францію та Німеччину в тому, що вони не змусили Україну виконати “Мінські домовленості”. Примітно й те, що, як людина, з вкрай правими поглядами, Земмур має, скажімо так, “інше відношення до історії Другої світової війни”. Наприклад, він виступив із захистом щодо правління Віші у Франції за часів окупації гітлерівцями. Режим був колабораціоністським і з 1942 року сприяв відправленню єврейського населення країни до таборів смерті фашистів.. Земмур заявив, що "Віші видавали німцям тільки тих євреїв, які не були громадянами Франції". Про такі факти з біографії француза рашистські пропагандисти не згадують.

Ось такі "союзники" оточують "бункерного". Ті звірства, які творять його подвижники, анітрохи не поступаються діям зарубіжних "партнерів". Тирани і диктатори тримаються разом і коло спільників Гітлера 2.0 яскраве тому підтвердження.