КСУ замовив металеві решітки на вікна та двері після акції протесту

12:14 02 листопада Київ, Україна

За даними системи ProZorro , Конституційний Суд України зробив замовлення на придбання металевих решіток на вікна та двері на суму 49 тис. грн.

В угоді йдеться, що решітки встановлять на першому поверсі будівлі.





Закупку здійснили 30 жовтня після 16:00, тобто після завершення акції протесту, яка відбулася біля Конституційного Суду вранці того дня.

Нагадаємо, 30 жовтня біля будівлі Конституційного Суду України влаштували акцію протесту обурені рішенням суду про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Протестувальники закидали двір суду презервативами і димовими шашками. Пропонували відправити в російський Ростов тих суддів, які приймали рішення.