КСУ замовив металеві решітки на вікна та двері після акції протесту

12:14 02 листопада Київ, Україна

За даними системи ProZorro, Конституційний Суд України зробив замовлення на придбання металевих решіток на вікна та двері на суму 49 тис. грн.
 
В угоді йдеться, що решітки встановлять на першому поверсі будівлі.

Закупку здійснили 30 жовтня після 16:00, тобто після завершення акції протесту, яка відбулася біля Конституційного Суду вранці того дня.
фото: КСУ заказал решетки на окна и двери
Нагадаємо, 30 жовтня біля будівлі Конституційного Суду України влаштували акцію протесту обурені рішенням суду про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Протестувальники закидали двір суду презервативами і димовими шашками. Пропонували відправити в російський Ростов тих суддів, які приймали рішення.