КСУ розгляне законність локдауну вихідного дня

11:10 14 грудня Київ, Україна

Локдаун вихідного дня викликав невдоволення не тільки серед частини населення, але і нардепів, в зв'язку з цим 48 народних депутатів подали до Конституційного Суду подання про законність карантину.



Вони просять розглянути питання відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10 постанови КМУ "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.



У своєму поданні депутати оскаржили окремі пункти урядової постанови, зокрема, про введення карантину вихідного дня. Також у народних обранців викликав сумніви пункт про заборону проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації. Конституційний Суд приступить до розгляду цього подання вже у вівторок, 15 грудня - судді вирішуватимуть питання про форму розгляду депутатського документа.





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