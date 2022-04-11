КСУ визнав конституційним мовний закон

16:25 14 липня Київ, Україна

Закон про українську мову, згідно з яким органи держвлади, місцевого самоврядування та інших публічних сфер суспільного життя повинні використовувати державну мову, визнаний конституційним.

Відповідне рішення прийняв Конституційний Суд в середу, 14 липня, повідомляє пресслужба суду.

"Тільки що Конституційний Суд прийняв рішення, яким визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказали в суді.

Повний текст рішення буде опубліковано в четвер.



Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Закон набув чинності 16 липня 2019 року.



21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.