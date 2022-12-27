КСУ визнав конституційною вимогу про перейменування УПЦ МП

15:33 27 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Конституційний Суд дійшов висновку, що закон, який вимагає перейменування Української православної церкви московського патріархату із зазначенням її приналежності до росії, відповідає нормам Конституції.Про це повідомляє пресслужба КСУ



"Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі про повну назву релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" конституційні", — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на пленарному засіданні 27 грудня Конституційний Суд завершив розгляд "справи про повну назву релігійних організацій" за конституційним поданням 49 народних депутатів України. У її рамках розглядалася відповідність Конституції закону України "Про внесення зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), що входять до структури (що є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої перебуває за межами України в державі, яка законом визнана такою, що вчинила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".



"Прийнятий закон зобов'язав релігійні об'єднання відображати належність до релігійної організації (об'єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації", - зазначили у КСУ.



Також документ встановив обмеження за умов війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України у державі-агресорі.



"Приймаючи рішення, Конституційний Суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ільїн та інші проти України", де зокрема зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, яка бажає бути зареєстрованою, взяти неможливу назву, введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій можливо її відрізняти від уже наявних організацій, в принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву", - наголосили в суді.



Текст рішення та його резюме буде опубліковано на офіційному вебсайті Конституційного Суду 28 грудня 2022 року. Того ж дня о 9:30 відбудеться брифінг суддів-доповідачів у цій справі. Під час брифінгу представникам засобів масової інформації повідомлять деталі ухваленого рішення.