KSE підрахувала суму збитків, завданих Україні під час війни

07:55 29 квітня Київ, Україна

Сума задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України в ході війни з Росією, досягла 2,6 трлн грн, або 88 млрд дол.





Про це свідчать дані Київської школи економіки Тільки за останній тиждень ця сума зросла на 3,1 млрд дол.. Сумарні збитки України становлять 564-600 млрд дол.Про це свідчать дані Київської школи економіки (KSE)

Підрахунки ведуться у рамках проекту "Росія заплатить" спільно з фахівцями з Центру економічної стратегії, Prozorro, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Transparency International Україна та Української ради торгових центрів. Підтримку надають Офіс президента, Міністерство економіки, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство інфраструктури.



Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлене новими даними про пошкодження та руйнування об'єктів залізничної інфраструктури, об'єктів охорони здоров'я, активів підприємств.. А за 62 дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні:

пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. км доріг, 32 млн кв. м житлового фонду;





пошкоджено, зруйновано або захоплено 535 дитячих садків, 866 закладів середньої, вищої та вищої освіти, 231 медустанову, 173 заводи та підприємства;





пошкоджено та зруйновано як мінімум 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти; постраждали 95 релігійних та 130 інших культурних споруд.

Серед областей, де найбільше пошкоджено та зруйновано навчальні заклади, – Донецька, Луганська та Харківська області. Внаслідок війни у Донецькій області зруйновано та пошкоджено понад 30% навчальних закладів, у Луганській – понад 23%, у Харківській – майже 19%.



Загальні втрати економіки України через війну війни коливаються від 564 до 600 млрд дол. Цей показник включає, окрім прямих втрат, і непрямі – зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо.



Також до оцінки були додані орієнтовні втрати внаслідок пошкодження земельного фонду сільськогосподарського призначення через ракетні обстріли та проведення бойових дій.. Ця сума складається з чотирьох компонентів: мінне забруднення, рекультивація земель, втрати озимини та втрати меліоративних площ.



Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, внаслідок війни може кожен громадянин. Для цього можна подати інформацію про пошкодження за допомогою чат-боту або у програмі "Київ Цифрової".



Відновлення України може бути здійснене за рахунок заморожених активів Росії, оскільки агресор повинен платити за розв'язану війну. Влада вже веде відповідні переговори зі США та іншими партнерами.



У Канаді вже підготувалися передати Україні заморожені російські активи. Для цього їх потрібно буде конфіскувати, що потребує змін у законодавстві країни. Канада стане першою країною G7, яка ухвалить таке рішення.