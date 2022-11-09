Кримський міст ремонтуватимуть до осені 2023 року - британська розвідка

Кримський міст навряд чи повністю запустять до вересня 2023 року, незважаючи на всі зусилля щодо ремонту, повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
За даними розвідки, 8 листопада автомобільний міст мав бути закритий для переміщення та встановлення заміни 64-метрового прольоту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.
За даними розвідки, 8 листопада автомобільний міст мав бути закритий для переміщення та встановлення заміни 64-метрового прольоту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.
Замінити пошкоджену ділянку залізничного мосту планують до вересня 2023 р., хоча віцепрем'єр-міністр росії заявив, що терміни ремонту буде прискорено, зазначили розвідники.
Як зазначили у розвідці, атака на Кримський міст призвела до перерви матеріально-технічного постачання росії до Криму та півдня України. Це зменшило здатність росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або автотранспортом.
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