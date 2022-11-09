Кримський міст ремонтуватимуть до осені 2023 року - британська розвідка

09:27 09 листопада Київ, Україна

Кримський міст навряд чи повністю запустять до вересня 2023 року, незважаючи на всі зусилля щодо ремонту, повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними розвідки, 8 листопада автомобільний міст мав бути закритий для переміщення та встановлення заміни 64-метрового прольоту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

"Хоча кримські "чиновники" стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу президента росії путіна зазначалося, що роботи на іншій проїжджій частині спричинять порушення дорожнього руху до березня 2023 року", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Замінити пошкоджену ділянку залізничного мосту планують до вересня 2023 р., хоча віцепрем'єр-міністр росії заявив, що терміни ремонту буде прискорено, зазначили розвідники.

“Один шлях відкритий, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців", – йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначили у розвідці, атака на Кримський міст призвела до перерви матеріально-технічного постачання росії до Криму та півдня України. Це зменшило здатність росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або автотранспортом.