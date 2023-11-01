Кримська прокуратура звинувачує колишнього заступника голови КМДА у шахрайстві

16:30 01 листопада Київ, Україна





Про це було оголошено на офіційному сайті прокуратури у середу, 1 листопада.



Ім'я колишньої чиновниці не вказується в тексті, але щодо заблокованої фотографії можна дізнатися, що йдеться про Ірену Кільчицьку.



Їй звинувачують у незаконному заволодінні коштами, отриманими від продажу кримської нерухомості в особливо великих розмірах. Її дії розглядаються як шахрайство, передбачене статтею 190 частиною 4 Кримінального кодексу України. У разі визнання винною Кільчицькій може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника голови КМДА.Про це було оголошено на офіційному сайті прокуратури у середу, 1 листопада.Ім'я колишньої чиновниці не вказується в тексті, але щодо заблокованої фотографії можна дізнатися, що йдеться про Ірену Кільчицьку.Їй звинувачують у незаконному заволодінні коштами, отриманими від продажу кримської нерухомості в особливо великих розмірах. Її дії розглядаються як шахрайство, передбачене статтею 190 частиною 4 Кримінального кодексу України. У разі визнання винною Кільчицькій може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 2021 року потерпілий, володіючи майном у Криму, вирішив продати його, щоб уникнути можливої "націоналізації" цього майна з боку окупаційної влади. Загальна сума продажу становила 1 мільйон 927 тисяч доларів США (53 471 552 гривні).



Заявляється, що обвинувачена взяла на себе зобов'язання щодо допомоги потерпілому у переказі коштів із окупованої території Криму на материкову частину України. Через її популярність у політичних та бізнес-колах, а також наявність фінансових ресурсів, потерпілий вирішив скористатися її допомогою.



Чоловік виконав усі вказівки обвинуваченої та переказав кошти її спільнику на окупованій території. Однак колишня чиновниця спробувала привласнити кошти і відмовилася їх повертати.