Кримська платформа може "припаркуватися" в рамках ООН

12:37 03 серпня Київ, Україна

Україна не в змозі щорічно проводити масштабний саміт Кримської платформи, в зв'язку з цим уряд розглядає варіант проведення даного заходу в рамках ООН.

Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова

"Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Зрозуміло, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходу робити щорічно не представляється можливим. Але ми будемо думати, як і куди "паркувати" Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щорічно у вересні, ГА ООН. Тому будемо думати над форматами", - сказала Джапарова.

За словами першої заступниці міністра, крім цього, на Міністерство закордонних справ покладено завдання подальшого оперування Кримською платформою, її міжнародним елементом.

"Зрозуміло, що на рівні вже дипломатичного фронту ця робота буде посилена. Плюс, важливим внеском Кримської платформи ми вже бачимо результати і національний маршрут: прийняли стратегію, прийняли закон про корінні народи, скасували спільну економічну зону, запускається фронт-офіс під Офісом Постійного представника президента України в Криму. Зараз активно готують цей фронт-офіс, тому що президент хоче показати учасникам саміту, як буде виглядати фронт-офіс "Кримської платформи", який буде координувати національну політику. Є дуже багато таких завдань. Я насправді дуже рада, мені здається, що це якраз той момент, коли кількість переходить в якість", - зазначила вона.

Дипломат не дала відповіді на питання про те, який обсяг ресурсів, витрачених на проведення саміту. Однак, за її словами, МЗС планує за підсумками провести відповідні підрахунки.

"Ми досі в процесі, оскільки фінансування всіх заходів йтиме через МКІП. Ми зараз в процесі запуску всіх можливих процедур", - сказала заступниця міністра.