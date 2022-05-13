Кримська платформа повинна стати постійною формою тиску на Росію - МЗС Польщі

У МЗС Польщі заявили, що Кримська платформа дасть можливість міжнародному співтовариству висловити протест проти агресивних дій Російської Федерації.
Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".
Як повідомлялося, від Польщі в саміті "Кримської платформ" 23 серпня візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у вівторок, 10 серпня, що участь в саміті "Кримської платформи" вже підтвердили учасники від 37 країн.
"Кримська платформа" - це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі