Кримська платформа повинна стати постійною формою тиску на Росію - МЗС Польщі

09:34 11 серпня Київ, Україна

У МЗС Польщі заявили, що Кримська платформа дасть можливість міжнародному співтовариству висловити протест проти агресивних дій Російської Федерації.
 
Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".
"Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження в порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином, ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України", - підкреслили в польському зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомлялося, від Польщі в саміті "Кримської платформ" 23 серпня візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у вівторок, 10 серпня, що участь в саміті "Кримської платформи" вже підтвердили учасники від 37 країн.

"Кримська платформа" - це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.