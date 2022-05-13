Кримська платформа повинна стати постійною формою тиску на Росію - МЗС Польщі

У МЗС Польщі заявили, що Кримська платформа дасть можливість міжнародному співтовариству висловити протест проти агресивних дій Російської Федерації.

Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".

"Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження в порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином, ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України", - підкреслили в польському зовнішньополітичному відомстві.