"Кримська платформа": Чорногорія отримала запрошення від України
22:37 24 листопада Київ, Україна
Еміне Джапарова
на зустрічі з представницею Чорногорії в Україні Драгіцей Понорац обговорила низку важливих питань, а також запросила взяти участь Чорногорію в роботі "Кримської платформи".
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Перша заступниця міністра висловила подяку за підтримку Чорногорією суверенітету і територіальної цілісності України і поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України про початок ініціативи "Кримська платформа" і запросила чорногорську сторону приєднатися до її роботи", - йдеться в повідомленні.
Посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, а також приєднується до санкцій політики ЄС щодо Росії.
"Співрозмовниці також обговорили питання двостороннього порядку денного, ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах і заходи, які вживають уряди для протидії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
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