"Кримська платформа": Чорногорія отримала запрошення від України

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Перша заступниця міністра висловила подяку за підтримку Чорногорією суверенітету і територіальної цілісності України і поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України про початок ініціативи "Кримська платформа" і запросила чорногорську сторону приєднатися до її роботи", - йдеться в повідомленні.