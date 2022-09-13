Кримчанам погрожують кримінальним переслідуванням за проукраїнські гасла, пісні та український гімн

"Голова адміністрації Криму" Сергій Аксьонов, призначений із москви після анексії півострова російськими військами, записав відеозвернення, в якому він загрожує кримінальним покаранням кримчанам, які "виходять на публічні заходи, співають гімн України та викрикують націоналістичні гасла".
За його словами, останнім часом такі відеозаписи почали з'являтися в інтернеті.
За словами Аксьонова, мешканців Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами, звільнятимуть із робіт і закриватимуть їхній бізнес.
Напередодні у Криму на весіллі місцевих мешканців включили "Ой, у лузі червона калина". Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.
Напередодні у Криму на весіллі місцевих мешканців включили "Ой, у лузі червона калина". Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.
У російських телеграм-каналах почали розповсюджувати запис та шукати присутніх на відео людей.
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