Кримчанам погрожують кримінальним переслідуванням за проукраїнські гасла, пісні та український гімн

08:01 13 вересня Київ, Україна

"Голова адміністрації Криму" Сергій Аксьонов, призначений із москви після анексії півострова російськими військами, записав відеозвернення, в якому він загрожує кримінальним покаранням кримчанам, які "виходять на публічні заходи, співають гімн України та викрикують націоналістичні гасла".
 
За його словами, останнім часом такі відеозаписи почали з'являтися в інтернеті.
"На громадських заходах скандують націоналістичні гасла, співають гімни, особливо у період "спеціальної військової операції". Це каратиметься у кримінальному порядку - і організатори, і учасники", - заявив Аксьонов.
За словами Аксьонова, мешканців Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами, звільнятимуть із робіт і закриватимуть їхній бізнес.

Напередодні у Криму на весіллі місцевих мешканців включили "Ой, у лузі червона калина". Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.
У російських телеграм-каналах почали розповсюджувати запис та шукати присутніх на відео людей.
"Крим, Бахчисарай, 10.09.22, ресторан "Арпат", весілля святкують мешканці міста, а також населених пунктів Долинне, Фурманівка, Новеньке. Грає нацистська пісня "Червона калина". Тварі, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо”, – йдеться у повідомленні проросійського пабліка.