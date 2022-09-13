Кримчанам погрожують кримінальним переслідуванням за проукраїнські гасла, пісні та український гімн

08:01 13 вересня Київ, Україна

"Голова адміністрації Криму" Сергій Аксьонов, призначений із москви після анексії півострова російськими військами, записав відеозвернення, в якому він загрожує кримінальним покаранням кримчанам, які "виходять на публічні заходи, співають гімн України та викрикують націоналістичні гасла".

За його словами, останнім часом такі відеозаписи почали з'являтися в інтернеті.

"На громадських заходах скандують націоналістичні гасла, співають гімни, особливо у період "спеціальної військової операції". Це каратиметься у кримінальному порядку - і організатори, і учасники", - заявив Аксьонов.

За словами Аксьонова, мешканців Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами, звільнятимуть із робіт і закриватимуть їхній бізнес.



Напередодні у Криму на весіллі місцевих мешканців включили "Ой, у лузі червона калина". Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.

У російських телеграм-каналах почали розповсюджувати запис та шукати присутніх на відео людей.