Крим за ґратами. За даними КПГ, 110 кримчан утримуються РФ в колоніях та ізоляторах

17:59 16 листопада Київ, Україна

Кримська правозахисна група опублікувала на своєму сайті список щонайменше 110 осіб, яких російські окупанти утримують в слідчих ізоляторах або колоніях.



Згідно зі списком, в справах кримських мусульман або "Хиз бут-Тахрір" фігурують майже 70 осіб. Ще 15 осіб проходять у справах "українських диверсантів", шість - у справі Свідків Єгови. Також одна людина переслідується по справі "групи Сенцова".



Раніше в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що станом на листопад 2020 року 130 громадян України переслідуються Росією за політичними мотивами.