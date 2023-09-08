Крим: окупанти готують мобілізацію, формуючи списки студентів-випускників

16:39 08 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму російська влада розпочала підготовку до мобілізації, формуючи списки випускників вищих навчальних закладів. Про це повідомляє рух "АТЕШ" у своєму каналі у Telegram.



Інформатор, який надав дані з паспортного столу Червоногвардійського району, стверджує, що вже розпочалася робота зі складання списків студентів-випускників. Слід зазначити, що Джанкойський район виявився лідером за кількістю потенційних призовників.



Також "АТЕШ" повідомив, що особлива увага приділяється випускникам інституту "Агротехнологічна академія" при університеті імені Вернадського, Кримського інженерно-педагогічного університету, а також випускникам коледжів, зокрема, Сімферопольського автотранспортного коледжу.



Ці заходи свідчать про наростаючу напругу в регіоні, пов'язану з можливою мобілізацією та призовом молодих людей на службу.