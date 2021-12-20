Крим - це Україна. Президент Литви виступив у Верховній Раді
12:41 19 березень Київ, Україна
Глава Литовської Республіки Гітанас Науседа, який знаходиться в Україні з офіційним візитом, виступив у Верховній Раді України.
Науседа звернувся до нардепів українською мовою, засудивши агресію Росії. Він зазначив, що багато століть Україна і Литва були поруч одна з одною, і навіть мали спільну державу. Україномовну частину виступу Науседа завершив, заявивши про тверде невизнання незаконної анексії Криму.
Трансляцію вів телеканал Рада.
"Хоча пройшло сім років з моменту військової агресії, яка зруйнувала міжнародний порядок і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо говоримо: Крим - це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росією, виступаємо за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і вітаємо ініціативу Києва по створенню Кримської платформи", - сказав Науседа.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі