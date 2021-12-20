Крим - це Україна. Президент Литви виступив у Верховній Раді

12:41 19 березень Київ, Україна

Глава Литовської Республіки Гітанас Науседа, який знаходиться в Україні з офіційним візитом, виступив у Верховній Раді України.

Науседа звернувся до нардепів українською мовою, засудивши агресію Росії. Він зазначив, що багато століть Україна і Литва були поруч одна з одною, і навіть мали спільну державу. Україномовну частину виступу Науседа завершив, заявивши про тверде невизнання незаконної анексії Криму.

Трансляцію вів телеканал Рада.