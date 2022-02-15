Крим без води Дніпра. Відповідь на звинувачення

12:52 24 вересень Київ, Україна

З боку Росії часто лунають різні заяви та коментарі з приводу того, що хтось не має права "перекривати" річку Дніпро і "позбавляти доступу до води з неї".

Постпред президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на звинувачення Росії в "перекритті" річки Дніпро: "З цього приводу можна сказати наступне. Річка Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її русло та доступ до її води для людей, які проживають на території, по якій протікає річка Дніпро. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - заявив Кориневич.



Нагадаємо, що раніше в Криму ввели нові обмеження водопостачання. Місцева "влада" перевела ще майже 30 населених пунктів на режимне водопостачання або підвезення води.



У МЗС України заявили, що РФ повинна попросити про постачання води до Криму. Поки Росія офіційно не зверталася з проханням почати діалог щодо водопостачання Криму, зазначив Сергій Кислиця.