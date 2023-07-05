Катастрофа літака МАУ: Україна та ще три країни подали позов проти Ірану до суду ООН

Україна, Канада, Великобританія та Швеція подали спільний позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН через збиття Тегераном літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року.
Про це йдеться у спільній заяві держав-позивачів, оприлюдненій на сайті МЗС України.
У своїй заяві чотири країни стверджують, що Іран порушив низку зобов'язань щодо Монреальської конвенції внаслідок збиття 8 січня 2020 року військовослужбовцями Корпусу вартових ісламської революції Ірану цивільного літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.
Усі 176 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту літака, багато з яких були громадянами і резидентами держав-заявників, загинули в авіакатастрофі.
Про це йдеться у спільній заяві держав-позивачів, оприлюдненій на сайті МЗС України.
У своїй заяві чотири країни стверджують, що Іран порушив низку зобов'язань щодо Монреальської конвенції внаслідок збиття 8 січня 2020 року військовослужбовцями Корпусу вартових ісламської революції Ірану цивільного літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.
Усі 176 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту літака, багато з яких були громадянами і резидентами держав-заявників, загинули в авіакатастрофі.
Україна, Канада, Швеція та Великобританія намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є всі чотири заявники та Іран.
Міжнародний суд ООН є основним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. Він був створений відповідно до Статуту ООН у червні 1945 року.
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