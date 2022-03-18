Катастрофа літака МАУ: Канада заявила, що небо над Іраном небезпечне

Представник канадської влади заявив, що за аварію українського літака МАУ на початку 2020 року ніхто так і не поніс відповідальності. Міністр транспорту Канади вважає винним в події Іран, проте країна так і не вирішила питання з безпекою. Про це Омар Альгабра розповів на сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у Монреалі, що пройшла в червні.
Він зазначив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору, і він повинен був зробити все, щоб цивільний літак не став мішенню військових.
Альгабра додав, що в цій ситуації «очевидний конфлікт інтересів, який вплинув на правдивість іранського розслідування і звіту».
За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО прийняти низку змін в правила проведення розслідування авіаційних інцидентів.
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