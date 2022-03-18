Катастрофа літака МАУ: Канада заявила, що небо над Іраном небезпечне

10:00 20 червня Київ, Україна

Представник канадської влади заявив, що за аварію українського літака МАУ на початку 2020 року ніхто так і не поніс відповідальності. Міністр транспорту Канади вважає винним в події Іран, проте країна так і не вирішила питання з безпекою. Про це Омар Альгабра розповів на сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у Монреалі, що пройшла в червні.

«Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, які призвели до вбивства 176 невинних людей, за його ставлення до трагедії і за нездатність дати відповідь після», - сказав Альгабра.

Він зазначив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору, і він повинен був зробити все, щоб цивільний літак не став мішенню військових.

«Попри уроки та рекомендації, зроблені після трагедії MH17, Іран не зміг зрозуміти небезпеку активних військових операцій. Вони не прийняли всіх практичних заходів щодо запобігання цій трагедії», - зазначив міністр.

Альгабра додав, що в цій ситуації «очевидний конфлікт інтересів, який вплинув на правдивість іранського розслідування і звіту».

За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО прийняти низку змін в правила проведення розслідування авіаційних інцидентів.