Великі донори зброї в Україні не виконують зобов'язання - німецькі аналітики

Постачання зброї в Україну від ключових постачальників, включаючи США, Німеччину та Велику Британію, не відповідають обіцяним обсягам та термінам постачання. Навіть зараз, коли українські сили потребують її під час поточного наступу.
Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки на своєму Ukraine Support Tracker.
Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки на своєму Ukraine Support Tracker.
В Інституті зазначили, що з 25 лютого до 31 травня вартість усіх зареєстрованих зобов'язань перед Україною зросла на 13 мільярдів євро. Це набагато менше, якщо порівнювати з попередніми звітами.
Загалом з початку вторгнення країни союзники пообіцяли передати Україні озброєння на близько 165 мільярдів євро.
Водночас, як зазначили в інституті, йдеться про те, що менші країни, зокрема Чехія, Словенія, Польща та Словаччина, отримали близько 80% обіцяної зброї.
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