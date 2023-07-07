Великі донори зброї в Україні не виконують зобов'язання - німецькі аналітики

14:36 07 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки на своєму Ukraine Support Tracker. Постачання зброї в Україну від ключових постачальників, включаючи США , Німеччину та Велику Британію, не відповідають обіцяним обсягам та термінам постачання. Навіть зараз, коли українські сили потребують її під час поточного наступу.Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки на своєму Ukraine Support Tracker.

"Загалом було доставлено лише трохи більше половини важкого озброєння", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що з 25 лютого до 31 травня вартість усіх зареєстрованих зобов'язань перед Україною зросла на 13 мільярдів євро. Це набагато менше, якщо порівнювати з попередніми звітами.



Загалом з початку вторгнення країни союзники пообіцяли передати Україні озброєння на близько 165 мільярдів євро.

"Після різкого збільшення кількості нових зобов'язань перед роковинами початку війни загальний рівень нових зобов'язань від союзників України знову знизився", – сказав керівник групи Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

"Військові обіцянки набувають значення із тривалістю війни та наступальними планами України. Але розрив між обіцяною та наданою військовою допомогою великий", - йдеться у звіті.

Водночас, як зазначили в інституті, йдеться про те, що менші країни, зокрема Чехія, Словенія, Польща та Словаччина, отримали близько 80% обіцяної зброї.