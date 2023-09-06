Криворукі якісь: ГУР показало, як окупанти намагалися збити український дрон у Криму

11:37 01 вересня Київ, Україна

Український безпілотний літальний апарат успішно повернувся на базу після атаки російської авіації в районі мису Тарханкут у Криму.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

На відео, опублікованому ГУР, видно, як два російські вертольоти і один літак переслідують український дрон. БПЛА зазнає інтенсивного обстрілу, але продовжує летіти.
"Незважаючи на безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою і успішно повернувся на базу", - йдеться в повідомленні.

ГУР стверджує, що оператор БПЛА, коментуючи ситуацію, сказав: "Криворукі якісь...".
 