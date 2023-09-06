Криворукі якісь: ГУР показало, як окупанти намагалися збити український дрон у Криму

Український безпілотний літальний апарат успішно повернувся на базу після атаки російської авіації в районі мису Тарханкут у Криму.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
На відео, опублікованому ГУР, видно, як два російські вертольоти і один літак переслідують український дрон. БПЛА зазнає інтенсивного обстрілу, але продовжує летіти.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
На відео, опублікованому ГУР, видно, як два російські вертольоти і один літак переслідують український дрон. БПЛА зазнає інтенсивного обстрілу, але продовжує летіти.
ГУР стверджує, що оператор БПЛА, коментуючи ситуацію, сказав: "Криворукі якісь...".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі