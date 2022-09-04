Критичне становище на українсько-польському кордоні - Мінінфраструктури

13:01 04 вересня Київ, Україна

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Причина полягає в низькій ефективності роботи польських служб фітосанітарного та ветеринарного контролю. Про це написав у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Черги. Кілометрові. Багатоденні. Цього тижня було побито історичний рекорд: черга з вантажних автомобілів до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні досягла 45 (!) кілометрів. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід", - розповідає Найєм.

За словами Найєма, така ситуація склалася через польську сторону.

"Головна причина цих черг усім відома - це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Про це знають не лише перевізники, а й представники тих же контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її лише ускладнюємо", - написав Найєм.

З початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний та ветеринарний контроль на польському кордоні сповільнився у кілька разів.

Він навів як приклад дані з пункту пропуску Дорогуськ. Якщо до 24 лютого польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок за добу, то останні дні серпня від 12 до 25 фур.

"Це не просто падіння швидкості роботи служб. Це катастрофа! Люди живуть на кордоні тиждень і більше. І це відбувається саме тоді, коли наші товаровиробники практично відрізані від морського та авіасполучення, і левова частка наших товарів їде саме дорогами", - розповів заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 1 вересня по 31 триватимуть пілотні проєкти, які передбачають зміни в організації руху транспортних засобів.