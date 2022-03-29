Криклій про співпрацю між Україною та Італією в галузі транспорту

20:59 04 листопада Київ, Україна

Сьогодні відбулася зустріч Владислава Криклія та італійського посла Давида Ла Чечилії. На зустрічі піднімалося питання про можливу співпрацю України і Італії в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву голови відомства Владислава Криклія.

"Владислав Криклій позитивно відзначив двостороннє співробітництво між Україною та Італією в області транспорту і підкреслив, що українська сторона зацікавлена в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України... Глава міністерства вітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці по цьому проєкту, зокрема, з розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС" загальною протяжністю 896 кілометрів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

За словами міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проєкту в Україні буде сприяти розширенню економічних відносин між Україною та Італією.