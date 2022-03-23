Кремлівським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України

06:58 23 березня Київ, Україна

Офіс Генерального прокурора України повідомив російських телеведучих Дмитра Кисельова та Ольгу Скабеєву про підозру у скоєнні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Заради виправдання в очах громадян РФ військових злочинів та злочинів проти людяності, керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей. За даними слідства, пропагандисти-журналісти Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ території суверенної України», - зазначають правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації військово-політичним керівництвом Російської Федерації широкомасштабного збройного вторгнення в Україну та завдання ракетно-бомбових ударів, що спричинили загибель та поранення тисяч мирних жителів, знищення та пошкодження великої кількості об'єктів цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями. збитки екології та безпеки населення здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Оперативне супроводження – Департамент кіберполіції Національної поліції України.



В цей час розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет та територіальну цілісність України, скоюють військові та інші злочини, пов'язані з російською агресією, оголошення їх у міжнародний розшук та накладення арешту на активи, де б вони не були.



За скоєння цього злочину Кримінальним кодексом передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.