Кремлівський вовк в овечій шкурі: росіянка на замовлення спецслужб вербувала патріоток з України

16:22 07 травень Київ, Україна

З початку захоплення Криму і війни на Донбасі, пропагандистська машина Кремля працює без зупинки, прихильники "русского мира" під керівництвом спецслужб здійснюють інформаційно-психологічні спецоперації в США, Європі, і звичайно ж, в Україні.

Окупанти намагаються будь-яким способом довести всім, що вони не мають стосунку до розв'язування бойових дій.

Цинічні заклики до України "припинити війну" озвучували російські політики з трибуни Ради безпеки ООН і ПАРЄ. Постійно називаючи чорне білим, проводять лобістську роботу російські дипломати, агенти в країнах Заходу і громадські діячі РФ.



Подібна діяльність є звичною для Кремля: тримати на кордоні десятки тисяч озброєних військових і розповідати при цьому про необхідність миру.



Одну з гібридних атак провели окупанти під час показового брязкання зброєю на кордонах.

Жіноча пропаганда

Факт інформаційно-психологічної операції зафіксували українські правоохоронці, а задіяли в операції відомих проросійських діячок часів Януковича і апологеток "русского мира":

матерів Олеся Бузини і Ірини Бережної,

головну редакторку газети "2000" Тамару Гуменюк,

художню керівницю театру "Браво" Любов Титаренко та багатьох інших.

Суть спецоперації полягала в написанні звернення до президентів України, Росії та США про "мир на Донбасі". Само собою, вся інформація про бойові дії в цьому "документі" була подана тільки з проросійського боку. Під виглядом миротворчих ініціатив "активістки" розповіли про "державний переворот", "громадянську війну" і "самостійні республіки".



При цьому позицію Києва подали як наміри "почати гострий етап війни", а Зеленському та компанії рекомендували почати прямі переговори з терористичними анклавами Кремля для настання мирного життя на захоплених Росією територіях.





Подібні заклики до миру на умовах Москви підносили під виглядом "ініціативи жінок з країн пострадянського простору". Більшість підписантів звернення - наскрізь ватоголові особи. А організувала все громадянка Росії, пов'язана з політичною елітою країни-агресора, Олена Семерикова.

Офіційно вона займається громадською діяльністю і очолює міжнародний рух миротворчості "Жіночий діалог", але насправді - працює на російські спецслужби.



Вербування патріотично налаштованих жінок



Куратор спецоперації, як з'ясувалося, має завдання залучити до своєї діяльності як можна більше жіночих громадських об'єднань. При цьому мета - патріотки. Так, з початку 2020 Семерикова намагалася проводити інформаційні проросійські акції руками патріотичних організацій "Об'єднання рідних зниклих безвісти "Надія" з Дніпра, а також "Всеукраїнський громадський рух матерів і родичів учасників АТО "Берегиня".





Коли ж спроби провести акцію за участю справді патріотично налаштованих жінок провалилися, до операції залучили давно знайомих терористам фігуранток бази "миротворця" і кримінальних проваджень за антиукраїнську діяльність.



Під час проведення пропагандистської операції в підконтрольних Росії ЗМІ публікували безліч інтерв'ю та статей про "реакцію на звернення від посольства США і коментарями від керівництва так званих "ЛНР" і "ДНР", заявляючи про нібито їхню "державність".



Масштабні плани

Оскільки ця спроба навести безлад в українському інформпросторі залишилася майже непоміченою, найближчим часом до подібних спецоперацій цілком можуть залучити більш розкручені проросійські видання, які діють в Україні.



Російська агресія триває, окупанти не збираються зупинятися, а тому продукти діяльності Семерикової та інших агентів спецслужб РФ ми обов'язково побачимо.