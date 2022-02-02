Кремлівські методи в польській політиці. Польща вимагає арешту російських авіадиспетчерів

09:10 17 вересень Київ, Україна

Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом і має намір заарештувати російських авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час авіакатастрофи президентського літака Ту-154.



Польські слідчі вже звернулися до окружного суду Варшави щодо тимчасового арешту російських авіадиспетчерів. Цей запит відкриває шлях до оголошення росіян в міжнародний розшук.



«Звинувачення, які були пред'явлені диспетчерам, стосуються навмисної авіакатастрофи, що призвела до загибелі багатьох людей», - заявила прессекретарка Генпрокуратури Польщі Єва Бялик.



10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154М, на якому президент Лех Качинський з дружиною та представники вищого командування і політичних партій Польщі летіли на траурні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.



В результаті авіакатастрофи загинули всі 96 осіб. Попри те, що, згідно з висновками Міждержавного авіаційного комітету, причиною катастрофи стали неправильні дії екіпажу, багато хто побачив в аварії руку Москви.



Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом у 2016 році. Урядова підкомісія встановила, що причиною загибелі пасажирів президентського Ту-154 став вибух.



Підкомісія прийшла до висновку, що ліве крило літака Ту-154М було знищено в результаті внутрішнього вибуху, а не зіткнення з березою. Також комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака.



Водночас в Слідчому комітеті РФ заявили, що версія про вибух перевірялася і підтвердження не знайшла.