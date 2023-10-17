Кремлівська спецоперація: РПЦ відправила "духівника путіна" до Криму

11:19 17 жовтня Київ, Україна

Синод РПЦ звільнив священника з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником "Кримської митрополії". Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до володимира путіна, а також духівником президента росії.

Думкою, навіщо "духівника путіна" відправили до Криму, поділився релігійний оглядач Ярослав Федорчук.

Для когось Митрополит Тихон відомий за книгою «Несвяті святі» – збіркою сучасного російського церковного фольклору, покликаного показати російську церкву «з людським обличчям». Хто ще пам'ятає його псевдоісторичний фільм «Загибель імперії. Візантійський урок», де під кампанію з висування путіна на третій термін (ще до рішення про президентство для медведєва) він пропагував ідею, що Захід хоче знищити росію і лише імперська ідея її врятує.



Але найчастіше він згадується у медіа як «духівник путіна». Колишній настоятель монастиря на Луб'янці в москві (це в одному кварталі зі штаб-квартирою ФСБ) вже колишній Псковський митрополит РПЦ. А нещодавно – призначений у Крим, який він уже встиг публічно на проповіді охарактеризувати як «Колиму» – місце заслання.



Звати його Тихон Шевкунов. Один із найвпливовіших діячів РПЦ, починаючи з другої половини 1990-х років. Зайнявши зі скандалом храм у зруйнованому Стрітенському монастирі на Луб'янці, він дуже швидко знайшов шлях до душ своїх сусідів із ФСБ.



За типажем він схожий на Міхалкова – імперець у (псевдо)інтелектуальній обгортці. Як людина, яка має світську професійну освіту в кіномистецтві, добре розуміється на тому, як грати на публіку. Надзвичайно здібний як організатор. Умілий збирач коштів.



Певною мірою він – протилежність і Кирилу Гундяєву, і його попереднику. Він ніколи, як Гундяєв, не захоплювався Заходом, екуменізмом, показною розкішшю. Він «скромний».



У той самий час він міг дати фору Алексію як інтелектуал, здатний побудувати легке спілкування з різними співрозмовниками. І без самозосередженості та епатажності, властивих ще одній відомій медійній особі МП – протодиякону Кураєву.



Сусідство з відомим будинком на Луб'янці, резиденцією КДБ-ФСБ (випадкове чи ні – можливо, колись це стане точно відомо), відіграло в його історії ключову роль. Спецушники – теж люди. І також іноді шукають «духовності». Хтось – щиро, хтось – бо це модно чи корисно для зв'язків. Або, як Штірліц через пастора Шлага, виконувати свої обов'язки.



Так чи інакше, Шевкунов і путін, тоді ще не президент, а сусід із ФСБ, познайомилися. Очевидно, у них виникла взаємна симпатія.



Однаковий зріст, що у випадку путіна теж важливо: йому психологічно не комфортно спілкуватися з тими, хто вищий. Однакові погляди на сьогодення та майбутнє росії – імперсько-великодержавні. Вміння Шевкунова подавати навіть найтемніші російські церковні забобони в симпатичній інтелектуальній обгортці. Приблизно однаковий вік. Особиста не скомпрометованість – жодних горілчано-тютюнових афер у стилі Гундяєва за ним не тяглося.



З того часу між путіним та Шевкуновим зав'язалися стабільні стосунки. Хоча вважати його справді «духівником» у класичному розумінні не варто – скоріше він для російського тирана приємний співрозмовник на духовно-історичну тематику. А також елемент респектабельності – має ж бути у «справжнього російського патріота» власний духівник!



Вплив Шевкунова завдяки таким зв'язкам став зростати, особливо після приходу путіна в кремль. І зріс настільки, що коли навіть бездарні особи ставали єпископами – він роками залишався архімандритом. Бо, як переказували тоді в москві, патріарх Алексій Редігер нібито сказав: «Якщо він буде єпископом, то ким я буду?» У патріархії побоювалися, що в сані єпископа «духівник путіна» набуде ще більшої ваги.



Зрештою, ця дилема вирішилася за правління Гундяєва таким чином, що Шевкунов став вікарним єпископом, але через три роки, 2018-го, був відправлений архієреєм до Пскова. З одного боку - його певним чином позбулися в москві. З іншого боку, він став з вікарного єпископа, тобто підлеглого, самостійним керівником і навіть митрополитом. Що формально уможливило для нього бути реальним кандидатом на виборах патріарха (за статутом РПЦ кандидатами вікарні єпископи бути не можуть).



Власне і тоді, і надалі саме навколо можливого перетворення Тихона Шевкунова на патріарха Тихона II точилася інтрига. Бо ще майже десятиліття тому ходили чутки, що він поїде з москви, але не до провінційного Пскова, а до Петербурга.



З початком путінської загарбницької "спецоперації" Тихон був одним із перших, хто у вищих ешелонах РПЦ беззастережно підтримав путіна. Бо він сам – великодержавний шовініст та свідомий ворог української ідентичності. Тому цілком поділяє мету свого «духовного чада» – знищення України та відтворення імперії.



На тлі повного провалу «угоди», однією з причин якого була надмірна переоцінка симпатій українців до РПЦ та впливу останньої на суспільство; на тлі спроб патріарха РПЦ до останнього ходити «між крапельок» (наприклад, він показово був відсутній на церемонії анексії Криму 2014-го і після окупації туди не приїжджав) – зростало і продовжує зростати невдоволення Гундяєвим як «неефективним». Він не міг ні зупинити процес автокефалії для України, ні вплинути на світову релігійну спільноту щодо підтримки путінської політики. Зростає невдоволення ним і в середовищі РПЦ – для консерваторів він надто екуменічний і західний, для поміркованих – він людина, яка провалила всі очікування реформ та змін, пов'язаних із його обранням.



Фактично, єдиний, кому досі потрібне його патріаршество – це він сам. Кремлю ж необхідний ефективніший «релігійний менеджер».



І на цьому тлі призначення Тихона Шевкунова до Криму не може не привертати уваги. Формально Крим має залишатися у підпорядкуванні митрополиту Онуфрію. Але фактично він був анексований Гундяєвим ще 2014 року. Що закріпили і документально у 2022 році, рішенням Синоду РПЦ підпорядкувавши його напряму московському патріарху.



Донедавна «Кримську митрополію» РПЦ очолював Лазар Швець – людина з довгим шлейфом співпраці ще з КДБ. Але він – українець за національністю та надто старий для активної роботи. Тому в умовах загострення війни та перспективи втрати Криму, на церковному троні окупованого півострова москві знадобився хтось ефективніший.



Призначили Шевкунова. І всі запитують – чому? Що це? Покарання, підвищення? Моя думка – це типова кремлівська спецоперація з кількох кроків. Призначенням у гарячу точку і так вже досить відомому Тихонові надають медійну вагу та увагу. Водночас його міцно прив'язують до чинного режиму – він не зможе, як колишній «міністр закордонних справ РПЦ» Іларіон Алфєєв робити це з Будапешта, зображати «жертву гонінь за опір війні».



На мій погляд, його заяви про висилання – димова завіса та медійна гра. Так свого часу Алексія Редігера було звільнено з посади керуючого справами РПЦ, запустивши чутку, що це нібито йому «помстилися» за міфічний лист Горбачову «на захист Церкви». Звільнили, одночасно давши другу за значенням кафедру в Ленінграді та відкривши дорогу до престола у москві. У тому числі завдяки чуткам про лист, який Алексія, відомого гебіста-стукача, ким він насправді був десятками років, перетворили на «захисника».



Звичайно, для зовнішніх контактів, для закордону Шевкунова остаточно дискредитовано. Він - щось середнє між Пєсковим і Дугіним, тільки в рясі. Але ні він сам, ні режим закордонного авторитету не потрібні зараз – їм потрібно вирішувати внутрішні питання.



І «кримський» митрополит для цього підходить медійно, ніж псковський. У той самий час місце в Криму створює для нього легенду для прямих контактів з кабінетами в москві без відома Гундяєва, привід для поїздок і навіть тривалого перебування в столиці – тому що він «вирішує спеціальні питання».



Очевидно, що якби воля Гундяєва, він би Шевкунова до Києва відправив, а не до Криму. Але в Московській патріархії ніколи такі призначення не проводилися без узгодження з владою. Для мене очевидно – Тихону створили більш сприятливу стартову позицію та водночас – легенду.



Те, що для кремля Шевкунов найзручніша особа на місце патріарха – для мене також безперечно. Він органічно вплетений у путінський режим та ідеологію. Це розуміє і Гундяєв. Тому дедалі більше намагатиметься демонструвати кремлю відданість, побоюючись, що його замінять. Бо якщо не буде достатньо гнучким, то перед очима завжди можуть помахати Шевкуновим.



Але незалежно від гнучкості нинішнього патріарха Шевкунов та його покровителі працюватимуть над тим, щоб у потрібну мить він до свого імені отримав ще й титул «другий». Звичайно, якщо режим путіна проіснує довше, ніж потрібний новий керівник РПЦ.