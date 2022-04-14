Кремлівська дезінформація у дії: жителі Брянської області потрапили під обстріл - Росія в цьому звинуватила ЗСУ

18:53 14 квітня Київ, Україна

До житлових будинків на російсько-українському кордоні у Брянській області потрапили снаряди. Губернатор регіону Олександр Богомаз звинуватив у тому, що трапилося українських військових.



"Сьогодні ЗСУ обстріляли Климово", - написав глава області.



Внаслідок обстрілу селища постраждали семеро людей, зокрема вагітна та однорічна дитина. Жінка почувається задовільно, немовля в стані середньої важкості. Місцевим жителям надається медична допомога, двоє перебувають у тяжкому стані, передає ТАРС.



У школах Климівського району Брянської області з 15 квітня заняття проходитимуть дистанційно. Регіональна влада готова надати дітям путівки до санаторію.



Вдень у четвер, 14 квітня, ФСБ повідомила, що українські бійці з мінометів обстріляли брянський прикордонний пункт «Нові Юрковичі» за 40 кілометрів від Климово. На той момент на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, які прямували до РФ. Російська сторона відкрила вогонь у відповідь.



У службі зазначили, що внаслідок мінометного обстрілу території Росії постраждали кілька людей та два автомобілі. З початку війни це перший випадок, коли внаслідок атаки постраждали люди у прикордонних російських регіонах.



Раніше в Міноборони РФ сказали, що Росія завдасть ударів по Києву, якщо будуть спроби «диверсій» на території Росії. До цього глава офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що, за даними української розвідки, Росія має намір влаштувати провокації на своїх прикордонних територіях, щоб вдарити ракетами по Києву та створити привід для ескалації конфлікту.





