Кремль заявив про початок "перемир'я"

Російське міноборони оголосило про припинення вогню в районі "спецоперації" в односторонньому порядку. Про це 6 січня повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня "оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні".
При цьому представник російського оборонного відомства ігор конашенков стверджує, що ЗСУ "продовжують обстріл".
Зазначається, що з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня "оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні".
При цьому представник російського оборонного відомства ігор конашенков стверджує, що ЗСУ "продовжують обстріл".
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