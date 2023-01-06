Кремль заявив про початок "перемир'я"

14:26 06 січня Київ, Україна

Російське міноборони оголосило про припинення вогню в районі "спецоперації" в односторонньому порядку. Про це 6 січня повідомила пресслужба відомства.



Зазначається, що з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня "оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні".



При цьому представник російського оборонного відомства ігор конашенков стверджує, що ЗСУ "продовжують обстріл".