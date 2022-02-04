Кремль заявив, що США не можна вірити звинуваченням щодо України

14:03 04 лютий Київ, Україна

Кремль заявив, що Вашингтону не можна довіряти після того, як офіційні особи США заявили, що мають докази запланованої Москвою операції зі зйомки фальшивого українського нападу на росіян.

«Я рекомендував би нікому не вірити, особливо Держдепу, коли йдеться про ці питання», — заявив журналістам офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Пентагон заявив у четвер, що має докази плану Москви зняти фальшивий напад України на росіян, щоб виправдати свій напад.

Ані Пентагон, ані офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, який також прокоментував план, не надали доказів на підтримку заяви.



До Пєскова підключився і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, він звинуватив «західних колег» у вигадці.



«Маячний характер подібних вигадок — а їх з кожним днем все більше і більше — очевидний для будь-якого досвідченого політолога», — заявив він у телезверненні.