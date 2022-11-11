Кремль все частіше нагадує про мирні переговори з Україною

13:48 11 листопада Київ, Україна

Війну в Україні можна припинити "досягненням її цілей" або мирними переговорами. Про це заявив на брифінгу 11 листопада прессекретар президента росії дмитро пєсков.



Так він прокоментував заяву президента США Джо Байдена про те, що конфлікт в Україні може закінчитися лише після виведення російських сил.

"На наш погляд спеціальну військову операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що також можливо", - підкреслив спікер володимира путіна.

При цьому пєсков додав, що мирні переговори "через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".



Він стверджує, що "Київ не хоче переговорів", і так звана "спеціальна військова операція" продовжується".