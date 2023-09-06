Кремль посилює Росгвардію на випадок внутрішніх потрясінь – британська розвідка

09:47 08 серпня Київ, Україна

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її провідну роль у разі заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Як зазначають в установі, 4 серпня 2023 р. президент путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

"Розгалужена організація, що налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем путіна віктором золотовим. Рішення посилити сили було ухвалено після невдалого заколоту ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

При цьому, незважаючи на твердження золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія вчинила якісь ефективні дії проти "Вагнера". Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці, зазначається в повідомленні.