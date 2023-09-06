Кремль посилює Росгвардію на випадок внутрішніх потрясінь – британська розвідка

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її провідну роль у разі заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають в установі, 4 серпня 2023 р. президент путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають в установі, 4 серпня 2023 р. президент путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.
При цьому, незважаючи на твердження золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія вчинила якісь ефективні дії проти "Вагнера". Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці, зазначається в повідомленні.
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