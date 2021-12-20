Кремль погрожує ескалацією конфлікту на Донбасі через НАТО

13:43 09 квітень Київ, Україна

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО не "погасить" конфлікт на Донбасі, а навпаки, призведе до масштабної ескалації.

Про це вона заявила в п'ятницю, 9 квітня, повідомляють Россмо.

"Ми звернули увагу на заяву президента України Зеленського, який побував учора на Донбасі, про те, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в Альянсі всупереч очікуванням Києва не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - сказала вона.

При цьому Захарова не пояснила, яким чином це може статися.