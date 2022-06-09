Кремль зібрався об'єднати окуповані українські території в один «федеральний округ»

Новий «округ» має з'явитися після того, як на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей пройдуть псевдореферендуми про приєднання до росії.
Про це повідомляє видання «Медуза», з посиланням на три джерела, близькі до адміністрації путіна.
Створенням «округу» займається заступник керівника департаменту АП із забезпечення справ держради Борис Рапопорт.
Наразі, як розповіли джерела видання, йде підбір кадрів для роботи у "військово-цивільних адміністраціях" у Херсонській та Запорізькій областях та в "адміністрації" самопроголошеної "ЛНР", у так званій "ДНР" вже відбулися кадрові перестановки.
Наразі, як розповіли джерела видання, йде підбір кадрів для роботи у "військово-цивільних адміністраціях" у Херсонській та Запорізькій областях та в "адміністрації" самопроголошеної "ЛНР", у так званій "ДНР" вже відбулися кадрові перестановки.
Саме ці чиновники мають підготувати проведення "референдумів". Поки що обговорюються дві дати їхнього проведення: перша – «у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить», друга – «реальніша», 11 вересня.
Крім того, як пише «Медуза», кремль шукає політтехнологів на посади "політруків" або "замполітів", які працюватимуть на окупованих територіях – "курувати політику, громадське життя, медіа, підготовку до референдуму, соціалку".
При цьому пріоритет до роботи на захоплених територіях кремль віддає російським кадрам.
Крім того, як пише «Медуза», кремль шукає політтехнологів на посади "політруків" або "замполітів", які працюватимуть на окупованих територіях – "курувати політику, громадське життя, медіа, підготовку до референдуму, соціалку".
При цьому пріоритет до роботи на захоплених територіях кремль віддає російським кадрам.
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