Кремль зібрався об'єднати окуповані українські території в один «федеральний округ»

18:24 09 червня Київ, Україна

Новий «округ» має з'явитися після того, як на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей пройдуть псевдореферендуми про приєднання до росії.

Про це повідомляє видання «Медуза», з посиланням на три джерела, близькі до адміністрації путіна.





Наразі, як розповіли джерела видання, йде підбір кадрів для роботи у "військово-цивільних адміністраціях" у Херсонській та Запорізькій областях та в "адміністрації" самопроголошеної "ЛНР", у так званій "ДНР" Створенням «округу» займається заступник керівника департаменту АП із забезпечення справ держради Борис Рапопорт.Наразі, як розповіли джерела видання, йде підбір кадрів для роботи у "військово-цивільних адміністраціях" у Херсонській та Запорізькій областях та в "адміністрації" самопроголошеної "ЛНР", у так званій "ДНР" вже відбулися кадрові перестановки.

Саме ці чиновники мають підготувати проведення "референдумів". Поки що обговорюються дві дати їхнього проведення: перша – «у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить», друга – «реальніша», 11 вересня.



Крім того, як пише «Медуза», кремль шукає політтехнологів на посади "політруків" або "замполітів", які працюватимуть на окупованих територіях – "курувати політику, громадське життя, медіа, підготовку до референдуму, соціалку".



При цьому пріоритет до роботи на захоплених територіях кремль віддає російським кадрам.