Кремль розгорнув у США кампанію з дезінформації, щоб підірвати військову допомогу для України

16:14 06 грудня Київ, Україна

Москві в цій інформаційній операції "підігрують" американські політики, зокрема, деякі республіканці. Про це повідомляє The Guardian.



Видання зазначає, що у допомозі російській пропаганді задіяна низка американських правих політиків. Серед них - заперечувач Голокосту та прихильник переваги білої раси Нік Фуентес, колишній радник Трампа Стів Беннон, телеведучий Fox News Такер Карлсон.



Росія намагалася провести операцію через заяви членів Республіканської партії, таких як Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін та Скотті Перрі. Ці політики у травні віддали свої голоси проти виділення Україні 40-мільярдного пакету допомоги.



Популярний серед консерваторів портал Rumble розмістив пропагандистські матеріали російського каналу RT. Видання зазначає, що ця платформа отримала велике фінансування від венчурної компанії, заснованої нещодавно обраним сенатором-республіканцем від штату Огайо Джеймом Венсом за підтримки мільярдера Пітера Тіля.