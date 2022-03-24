Кремль розглядає варіант участі США в переговорах по Донбасу, якщо вони приймуть сторону РФ

11:16 26 червня Київ, Україна

У Кремлі допустили участь США у вирішенні російсько-українського конфлікту на сході України, однак для цього російська сторона повинні бути впевнена, що Америка зможе вплинути "на виконання Україною мінських угод".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Він зазначив, що поки ніяких конкретних обговорень на цю тему не ведеться.



Рябков пояснив, що точно не знає, "які можуть бути параметри обговорення" цього питання.