11:35 24 жовтня Київ, Україна

Центр протидії дезінформації повідомив, що кремлівські пропагандисти та представники влади росії поширили брехливі звинувачення, що нібито Україна майже виготовила "брудну" бомбу і може її застосувати надалі, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту.



«Аферисти та бандерівці Стерненко та Притула починають збирання грошей на брудну бомбу», – заявив рупор кремля соловйов.



Пропагандисти посилаються на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах", що стверджують, що нібито роботи над бомбою "вже знаходяться на завершальній стадії" і що нібито "здійснюються негласні контакти з представниками Великобританії з питання можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".



23 жовтня міністр оборони росії сергій Пропагандисти посилаються на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах", що стверджують, що нібито роботи над бомбою "вже знаходяться на завершальній стадії" і що нібито "здійснюються негласні контакти з представниками Великобританії з питання можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".23 жовтня міністр оборони росії сергій шойгу продовжив поширення фейків про нібито використання "брудної бомби", зателефонувавши своїм колегам із Франції, Туреччини, Великобританії та США, у розмові він стверджував, що Україна готується здійснити атаку під хибним прапором, використовуючи брудну бомбу (просочену радіоактивним матеріалом), що не є ядерною, щоб звинуватити росію у використанні зброї масового ураження.



«Під час переговорів між шойгу та міністрами оборони Франції, Туреччини та Великобританії, шойгу довів до колег стурбованість можливими провокаціями з боку України із застосуванням «брудної бомби», – ЗМІ рф.



Глави зовнішньополітичних відомств США, Франції та Британії виступили із спільною заявою, засудивши брехливі спроби росії звинуватити Україну в готовності застосувати «брудну бомбу» на власній території та підтвердивши непохитну підтримку України.



Текст спільної заяви оприлюднено в ніч проти понеділка на офіційному вебсайті Держдепартаменту США.



«Ми, міністри закордонних справ Франції, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, знову заявляємо про нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі поточної агресії росії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати зусилля України щодо захисту її території стільки, скільки це потрібно», – наголошується в документі.



У заяві також наголошується: всі три країни висловили єдину позицію, а саме, що «відкидають відверто брехливі твердження росії про те, що Україна готується застосувати «брудну бомбу» на власній території». Крім того, західні країни попередили рф, що викриють будь-яку спробу кремля використовувати ці звинувачення як привід для ескалації.



"Ми також відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку росії", - наголошується в заяві.