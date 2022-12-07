Кремль намагається заморозити війну до весни - Столтенберг

17:05 07 грудня Київ, Україна





Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс



За його словами,



Він також зазначив, що наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже росія не виявляє жодних ознак інтересу до цього. Крім того, генсек НАТО наголосив, що лише українська сторона вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з росією.



Столтенберг додав, що Захід хоче прискорити встановлення миру в Україні, тим більше посилити військову допомогу Києву. Російський агресор намагається укласти мирний договір лише щоб виграти час і наступати навесні.Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг , повідомляє Financial Times у середу, 7 грудня.За його словами, кремль намагається заморозити війну на нинішньому етапі, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях та відновити сили, а навесні відновити наступ.Він також зазначив, що наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже росія не виявляє жодних ознак інтересу до цього. Крім того, генсек НАТО наголосив, що лише українська сторона вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з росією.Столтенберг додав, що Захід хоче прискорити встановлення миру в Україні, тим більше посилити військову допомогу Києву.

"Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву", - підкреслив він.

За його словами, саме військова підтримка України створить умови для справедливого миру.