Кремль намагається заморозити війну до весни - Столтенберг

17:05 07 грудня Київ, Україна

Російський агресор намагається укласти мирний договір лише щоб виграти час і наступати навесні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Financial Times у середу, 7 грудня.

За його словами, кремль намагається заморозити війну на нинішньому етапі, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях та відновити сили, а навесні відновити наступ.

Він також зазначив, що наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже росія не виявляє жодних ознак інтересу до цього. Крім того, генсек НАТО наголосив, що лише українська сторона вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з росією.

Столтенберг додав, що Захід хоче прискорити встановлення миру в Україні, тим більше посилити військову допомогу Києву.
 
"Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву", - підкреслив він.
 
За його словами, саме військова підтримка України створить умови для справедливого миру.
 
"Якщо путін переможе, це буде трагедія для українців, яка матиме серйозні наслідки для всіх нас, і зробить Захід вразливішим, а світ небезпечнішим. Ми не можемо дозволити путіну перемогти", - резюмував Столтенберг.