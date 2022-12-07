Кремль намагається заморозити війну до весни - Столтенберг

Російський агресор намагається укласти мирний договір лише щоб виграти час і наступати навесні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Financial Times у середу, 7 грудня.
За його словами, кремль намагається заморозити війну на нинішньому етапі, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях та відновити сили, а навесні відновити наступ.
Він також зазначив, що наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже росія не виявляє жодних ознак інтересу до цього. Крім того, генсек НАТО наголосив, що лише українська сторона вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з росією.
Столтенберг додав, що Захід хоче прискорити встановлення миру в Україні, тим більше посилити військову допомогу Києву.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Financial Times у середу, 7 грудня.
За його словами, кремль намагається заморозити війну на нинішньому етапі, щоб виграти час, перегрупуватися, закріпитися на захоплених територіях та відновити сили, а навесні відновити наступ.
Він також зазначив, що наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже росія не виявляє жодних ознак інтересу до цього. Крім того, генсек НАТО наголосив, що лише українська сторона вирішуватиме, коли потрібно розпочати переговори з росією.
Столтенберг додав, що Захід хоче прискорити встановлення миру в Україні, тим більше посилити військову допомогу Києву.
За його словами, саме військова підтримка України створить умови для справедливого миру.
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