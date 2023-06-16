Кремль намагається замінити найманців Вагнера кадирівцями у війні проти України — ISW

11:22 01 червня Київ, Україна





Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни Кремль ухвалив рішення направити в Україну підрозділи чеченського лідера рамзана кадирова на зміну силам Вагнера для продовження наступу, при цьому не наважується використовувати власні сили для таких операцій.Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.





На Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька перекинуто загін чеченського спецзагону



Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало військам росгвардії та Ахмата розпочати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Кадиров повідомив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до цих наступів і що наступ підрозділів «Ахмат» почався до того, як Сили оборони України перейшли в контрнаступ.



Експерти ISW зазначають, що поки що не виявили ознак чеченських наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях.



Кадирівські бойовики фактично були відсутні на фронті з липня 2022 року, коли було взято Лисичанськ. На думку аналітиків ISW, глава Чечні весь цей час беріг вірних йому бійців. Однак про повернення їх на фронт було оголошено за день до призначеної дати завершення виведення ПВК «Вагнер» з Бахмута та відходу найманців у тилові райони.



Перед цим кадиров розповів про свою зустріч із президентом росії володимиром путіним, яка відбулася 20 травня. При цьому кремль про неї нічого не повідомляв. Глава Чеченської Республіки рамзан кадиров, ймовірно, отримав наказ кремля про початок наступальних операцій в Україні після виведення вагнерівців із Бахмуту.На Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька перекинуто загін чеченського спецзагону «Ахмат» та полк спецзагону «Північ-Ахмат».Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало військам росгвардії та Ахмата розпочати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Кадиров повідомив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до цих наступів і що наступ підрозділів «Ахмат» почався до того, як Сили оборони України перейшли в контрнаступ.Експерти ISW зазначають, що поки що не виявили ознак чеченських наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях.Кадирівські бойовики фактично були відсутні на фронті з липня 2022 року, коли було взято Лисичанськ. На думку аналітиків ISW, глава Чечні весь цей час беріг вірних йому бійців. Однак про повернення їх на фронт було оголошено за день до призначеної дати завершення виведення ПВК «Вагнер» з Бахмута та відходу найманців у тилові райони.Перед цим кадиров розповів про свою зустріч із президентом росії володимиром путіним, яка відбулася 20 травня. При цьому кремль про неї нічого не повідомляв.

«Згадка міноборони росії про дії «Ахмата» на Мар'їнському напрямку <…> вказує на те, що путін міг змусити кадирова взяти на себе наступальну роль у війні, щоб компенсувати ймовірне вичерпання наступального потенціалу «Вагнера»», — пишуть експерти ISW.

На їхню думку, кремль може сприймати чеченські підрозділи як «недоторкану штурмову силу», яка здатна наступати на кількох напрямках одночасно. Пригожин напередодні зазначив, що бойовикам кадирова вдасться захопити деякі населені пункти. При цьому він наголосив, що перед головою Чечні не стоїть завдання взяти всю Донецьку область.



Кадиров раніше заявляв, що в Україні він має 7 тис. бійців. Цієї кількості не вистачить для значних наступальних дій у кількох місцях, вважають аналітики.



Ще однією метою кремля може бути руйнація альянсу кадирова та пригожина, який ситуативно склався на попередніх етапах війни. На початку травня, коли пригожин затято вимагав від міноборони снаряди, кадиров його публічно підтримав. Він також заявив про готовність змінити ПВК «Вагнер» у Бахмуті та попросив дозволу на це у путіна.



Президент росії міг сприйняти поведінку кадирова як загрозу своєму контролю.