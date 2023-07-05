"Кремль лякає Захід перспективою свого розпаду" - експерт

18:39 05 липня Київ, Україна

Кремль залякує Захід тим, що росія може розпастись і тоді постає питання: що буде з ядерною зброєю росії. У цьому полягає ІПСО росіян.

Про це говорить експерт із питань Східної Європи, представник представництва ЄС в Україні (2007-2019) Давид Стулік.

Як на це реагують західні країни і коли Україну можуть прийняти в НАТО:

Про вступ України в НАТО під час війни

Брати в НАТО країну у стані війни, хоч і не вона викликала її — червона лінія, за яку Альянс не може піти. Це означає, що НАТО стає частиною війни. Тобто це табу. Це потрібно усвідомити та не мати зайвих очікувань.



Водночас НАТО надає Україні величезну військову підтримку, те саме роблять і країни ЄС, Сполучені Штати. Практично весь демократичний світ підтримує Україну, щоб війна закінчилася якнайшвидше.



Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що Україну приймуть до НАТО одразу після перемоги. Тому що Україна має міцну армію, натовське озброєння та більше досвіду, ніж більшість армій НАТО. Це буде величезною доданою вартістю для Альянсу. Просто враховуючи факт, що зараз триває війна, НАТО поки що не може відчинити двері. Але як тільки війна закінчиться, це станеться.



Думка західних суспільств про війну

Європейські демократичні політики враховують один важливий чинник — громадська думка. На рівні громад більшості країн НАТО — що вони далі від України, то підтримка розуміння, чому Україна важлива, менша. Тобто треба переконувати не лише політиків, а й працювати на всі суспільства.



Країни Балтії, Чехії, Польщі вже практично не мають зброї на своїх складах, бо всю видали Україні. Але якщо говорити навіть про Чехію, ймовірно, більшість суспільства не захотіли б, щоб, наприклад, чеська армія брала участь у такому збройному конфлікті. Це дуже чутливе питання.



Лідери демократичних країн все ж таки дивляться насамперед на громадську думку. Вони не можуть вийти з революційними пропозиціями, щоб НАТО, наприклад, надіслало підрозділи або залучило власну авіацію до цього конфлікту. Суспільства поки що не готові до такого сценарію і не хочуть вірити, що ця війна може поширитися. Є, може, частково й наївна віра, що все закінчиться в Україні і ця війна далі не поширюватиметься.



Про російське ІПСО

Я оптиміст, і думаю, ми можемо бути свідками радикальних змін у росії. Але це теж стримуючий фактор для західних країн — побоювання, що буде з росією, як вона програє війну? Це те, що розганяють саме росіяни через так звані психологічні інформаційні операції. Тобто вони заздалегідь роблять так, що Захід боїться піти на наступні кроки, бо росія через п'яту колону підказує, що наслідки будуть негативні: розпад росії — нібито хаос, додаткові війни в рф, ще більше біженців у європейських країнах та невизначеність, що буде з ядерною зброєю рф. Тобто самі росіяни не прямо, а побічно лякають Захід тим, що росія може розпастись і настане хаос.



Я особисто з цим не згоден. Пріоритетне завдання – перемогти росію. А що там буде далі, хай самі росіяни вирішують.



Про розпад рф

Розпад імперії, неоколоніальної держави, почався ще з 1990-х років. Поступово росія стає меншою і меншою. Якщо подивитися на історію, то це незворотний процес. Ця країна не має майбутнього. Немає жодних ресурсів, які б у майбутньому приносили доходи до бюджету. Мені здається, це передсмертна агонія росії.



Європа та деякі інші демократичні країни перестали купувати російські нафту та газ. У росії виникли шалені проблеми з держбюджетом. Їм нема з чого фінансувати навіть власну державу. І елітам, які в росії звикли до достатнього фінансового забезпечення, зараз нічого буде "дерибанити". Між ними розпочнуться конфлікти.



Про бунт у росії

Поки що рівень видатків російського держбюджету зберігається лише в одній сфері — у соціальній політиці. Бо вони бояться публічних протестів. Інакше росіяни знесли б свою владу. Тобто це теоретичні для російського керівництва загрози, але для України це великі шанси. І це може справді відбутися швидко. Це дуже схоже на 1917 рік - на так звані "російські революції".



Тобто якщо є надія, вона в самій росії. Хоча для росії це негативний сценарій. Коли він може статися – важко сказати. Але гадаю, його слід розглядати.